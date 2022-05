Stadioneigenaar Nedstede van GelreDome heeft vergeefs aan de gemeente Arnhem gevraagd om de Zuidtribune onmiddellijk te sluiten. Bij een controle zijn er scheurtjes in het beton van het tribunedeel ontdekt, waardoor het niet verantwoord zou zijn om er donderdag in de finale van de play-offs tegen AZ mensen te laten zitten.

Volgens de gemeente is er op korte termijn echter geen gevaar en die lezing wordt bevestigd door Vitesse. "De veiligheid van de Zuidtribune kan gewaarborgd worden, zoals onlangs ook al gebleken is uit onderzoek naar de constructieve veiligheid van het stadion", meldt de club.

Nedstede werd dinsdag door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) opgedragen de veiligheid van het stadion te verbeteren vanwege haarscheurtjes in het beton. Dat gebeurde op last van een dwangsom.

Volgens de ODRA is de situatie momenteel niet gevaarlijk en kan er voorlopig gewoon publiek worden toegelaten bij wedstrijden en concerten. Volgens Michael van de Kuit, eigenaar van GelreDome, is het echter beter de Zuidtribune preventief te sluiten.

"Wij willen geen risico lopen", zegt hij tegen de Gelderlander. "Er is misschien geen acuut gevaar, maar er is wel een gevaar. We moeten de veiligheid in acht nemen."

Gemeente: 'Deze situatie is niet nieuw'

De gemeente Arnhem laat weten het verzoek van Nedstede ontvangen te hebben, maar geen reden te zien de tribune per direct te sluiten. Dat er haarscheurtjes in het beton zitten, is daar al een tijdje bekend.

"Onderhoud aan de tribune is nodig, maar pas op termijn. Op dit moment is er geen noodzaak die tribune te sluiten", meldt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. "De situatie is niet nieuw en al een tijdje geleden naar buiten gebracht. We hebben de brief gekregen en gaan die netjes van antwoord voorzien."

Vitesse meldde eerder woensdag dat de Zuidtribune voor de wedstrijd tegen AZ volledig is uitverkocht. Alle 6.500 stoeltjes zullen donderdagavond (aftrap 20.00 uur) bezet zijn.

Van de Kuit leeft al langer op gespannen voet met de club. Partijen stonden twee jaar geleden tegenover elkaar in de rechtszaal omdat Vitesse de huursom van 1,8 miljoen euro per jaar veel te hoog vindt. Vitesse vond toen echter geen gehoor bij de rechter en verloor het kort geding.