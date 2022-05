Liverpool-trainer Jürgen Klopp leeft zonder wraakgevoelens toe naar de Champions League tegen Real Madrid in het Stade de France in Parijs. Vier jaar geleden verloor de Duitser met de Engelse topclub in Kyiv de eindstrijd van de Madrilenen.

"We hebben natuurlijk het gevoel dat we iets moeten rechtzetten, maar dat is niet ons voornaamste uitgangspunt", zei Klopp woensdag op een persconferentie in Liverpool. "We willen op onze manier een mooie wedstrijd wegzetten. Daar gaat het ons om."

De 3-1-zege van Real in de finale van 2018 was enigszins omstreden. Sterspeler Mohamed Salah viel aan Engelse kant al vrij snel geblesseerd uit na een duel met Sergio Ramos. Vervolgens blunderde Liverpool-doelman Loris Karius twee keer. Later bleek uit onderzoek dat de Duitser tijdens het duel hersenletsel had opgelopen en mogelijk daarom de blunders beging.

Met Alisson Becker heeft Liverpool inmiddels een keeper van wereldniveau. "Er is veel veranderd sindsdien", vindt Klopp, die op dinsdag werd verkozen tot beste trainer van dit Premier League-seizoen. "Wij hebben een bepaalde manier van spelen ontwikkeld. Daarmee hebben wij de finale gehaald."

Loris Karius was in tranen na de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid in 2018. Loris Karius was in tranen na de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid in 2018. Foto: Getty Images

'De sfeer is opperbest'

Een jaar na het verlies van Kyiv won Liverpool alsnog de Champions League, ten koste van Tottenham Hotspur. Weer een jaar later werd de titel in de Premier League veroverd en dit jaar won de club de League Cup en de FA Cup.

Afgelopen weekend ging de titel naar Manchester City, met één punt voorsprong op Liverpool. De teleurstelling van het mislopen van het kampioenschap is inmiddels verwerkt, zei aanvoerder Jordan Henderson woensdag. "We waren zondag natuurlijk heel teleurgesteld. Dat lijkt me logisch, maar ik kan niet anders dan trots zijn op wat we allemaal hebben bereikt tot nu toe. De sfeer is opperbest, iedereen telt af naar die finale."

De Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid begint zaterdag om 21.00 uur in het Stade de France en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.