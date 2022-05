In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voetbalsupporters op de avond voor de finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma slaags geraakt met de politie. Twaalf Nederlandse en 48 Italiaanse fans zijn gearresteerd, melden de Albanese autoriteiten. Tien agenten raakten gewond en een politiewagen raakte beschadigd.

Er zijn meerdere incidenten geweest tussen Nederlandse supporters en de politie, die ook traangas heeft ingezet. De politie zegt dat zij wilde voorkomen dat een Nederlandse groep de confrontatie zocht met Italiaanse fans. De agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Daarna raakte de politie ook slaags met een groep Roma-fans.

Volgens Albanian Daily News en Italiaanse media waren zeker tweehonderd Feyenoorders betrokken bij een gevecht met de politie. Dat was in de buurt van het Air Albania-stadion, waar Feyenoord woensdagavond tegen AS Roma speelt.

Meerdere dronken Nederlandse voetbalfans hebben bij een café ruzie gehad met een 45-jarige Albanees, verneemt Albanian Daily News van de politie. De man moest met verwondingen naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Op een foto die de nieuwssite erbij heeft geplaatst is een persoon te zien die op een terras op de grond ligt, met naast hem omgevallen stoelen en tafels. Volgens het Albanese medium zijn hiervoor acht Nederlanders aangehouden, maar het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat ze alleen staande zijn gehouden.

Ook op sociale media worden beelden gedeeld van opstootjes tussen voetbalfans en de politie, maar het is onduidelijk of het om echte beelden gaat.

Aboutaleb noemt aanhoudingen onvermijdelijk

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, zelf in Tirana, zei eerder op dinsdag tegen NPO Radio 1 dat er zo'n zeven aanhoudingen in de Albanese hoofdstad zijn verricht. "Mogelijk om geweldpleging. Dat moeten we nog even precies uitzoeken." Hij noemde de arrestaties "onvermijdelijk", gezien het alcoholgebruik door de fans.

Volgens de autoriteiten zullen naar schatting 50.000 mensen, onder wie tussen de 15.000 en 20.000 Nederlanders, voor de wedstrijd afreizen naar Tirana.