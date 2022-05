Op het Leidseplein in Amsterdam is woensdagmiddag al een grote groep Ajax-supporters bijeengekomen, voorafgaand aan de wedstrijd die Ajax landskampioen kan maken. Enkele honderden leden van de harde kern van de club zingen uit volle borst clubliederen en steken vuurwerk af. Ook zijn er fakkels, vlaggen en rookbommen te zien.

Het Ajax-repertoire en spreekkoren worden afgewisseld met gejuich en gejoel. Op het plein, dat steeds voller stroomt, wordt ook flink gefeest. De terrassen op het plein zijn gesloten en worden afgeschermd met zwarte schermen.

De politie, die in groten getale aanwezig is, blijft op afstand rondom het plein. In de loop van de middag arriveerden ook busjes van de Mobiele Eenheid en in de nabije Leidsestraat staat politie te paard.

Het Leidseplein is samen met het Rembrandtplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied, evenals de omgeving van de Johan Cruijff ArenA. Dat geldt tot 2.00 uur. Iedereen in die gebieden kan preventief worden gefouilleerd.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft dat besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Ze hielden al rekening met groepen supporters die naar de binnenstad en het gebied rond de ArenA zouden gaan, waarbij de kans bestaat op grote openbare ordeverstoringen.

Ajax speelt woensdagavond de kampioenswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Heerenveen. Als de Amsterdammers de 36e landstitel in de wacht slepen, volgt na de wedstrijd direct een huldiging in het stadion.