Manon Bollegraf captain Fed Cup

Beide bondscoaches zullen nauw gaan samenwerken met Jong Oranje-bondscoach Rohan Goetzke. "We willen goed zicht krijgen op het niveau van de aanstormende jongeren, zodat we optimistisch naar de toekomst kunnen kijken", verklaarde technisch directeur Hans Felius.

De 41-jarige Bollegraf is vorig jaar reeds gepolst om Bogtstra, die de nationale mannen- en vrouwenteams in 2004 combineerde, op te volgen. De voormalige topspeelster, reeds actief als trainster en coach, vond het toen niet het goede moment omdat ze niemand kende. "Ik wist niet of er een goede chemie zou zijn, of het klikte."

Bollegraf wilde wel een periode meedraaien toen technisch directeur Hans Felius van de KNLTB de coaching bij de Fed Cup tijdelijk waarnam. "We hebben in Turkije een goede Fed Cup gehad. Van de zestien landen kwamen we bij de beste vier. We misten net de beste twee, die promotie-degradatie voor de wereldgroep mag spelen. Dat is ons doel voor 2006."

Krajicek

Met de doorbraak van Michaëlla Krajicek in het vrouwentennis en enkele aanstormende talenten krijgt Bollegraf de mogelijkheden Nederland terug te brengen in de wereldgroep van de Fed Cup. Bollegraf: "Het kan heel interessant worden als de leden van het team zich zo blijven ontwikkelen en gezond blijven. In 2006 spelen we weer met zestien landen in Turkije."

Amsterdam

Daarnaast werd bekend dat de Daviscupwedstrijd Nederland - Rusland in de eerste ronde van de wereldgroep 2006 wordt gespeeld in de RAI te Amsterdam. De data zijn 10, 11 en 12 februari.