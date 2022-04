Sanne van Dijke kijkt na een zwaar en stressvol 2021 uit naar de EK komend weekend in Sofia. De judoka vocht in de aanloop naar de Spelen in Tokio een felle strijd uit met Kim Polling. Nadat ze olympisch brons pakte, worstelde ze met haar motivatie. Inmiddels staat de 26-jarige Brabantse weer met plezier op de mat.

"In de weken na de Spelen was ik ontzettend moe. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ik sliep soms veertien uur en dan nog voelde ik me overdag niet topfit", vertelt Van Dijke aan NU.nl. "Als je in de race zit, heb je dat niet door. Maar zodra het klaar is, volgt de vermoeidheid. Dan blijk je stiekem toch over je grenzen heen te zijn gegaan."

Van Dijke moest diep gaan om Tokio te halen. Ze streed met Kim Polling om het enige Nederlandse olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram en Van Dijke won van de vijf jaar oudere viervoudig Europees kampioene. "Die periode heeft wel zijn tol geëist."

Inmiddels is Van Dijke weer topfit en ligt de lat, mede door haar bronzen plak in Tokio, hoog voor de EK. Die druk voelt ze zelf niet. "Ik heb de afgelopen drie jaar een zware strijd gevoerd met Polling om een ticket voor de Spelen. Dát is waar ik aan denk bij het voelen van druk. In vergelijking daarmee voelt alles relaxed."

Sanne van Dijke veroverde brons op de Spelen van Tokio. Sanne van Dijke veroverde brons op de Spelen van Tokio. Foto: Getty images

'Ik voel druk, maar ik heb vertrouwen'

Doordat Polling momenteel zwanger is, heeft Van Dijke voorlopig geen last van die strijd. "Dat zorgt er wel voor dat ik met meer plezier op de EK sta. Ik heb veel zin om de mat op te gaan."

Van Dijke geldt op de Europese kampioenschappen al jaren als een van de topfavorieten. Op de laatste vijf EK's stond ze vier keer in de finale en twee keer pakte ze goud. Zo ook vorig jaar in Lissabon.

"Hoewel ik erheen ga als titelverdedigster, heb ik niet echt het gevoel dat het anders dan anders is. Ik denk dat ik op dit moment wel de grootste titelkandidaat ben, maar daar ben ik zelf niet zo mee bezig. Ik heb er veel vertrouwen in. Tuurlijk voel ik ook wel druk, maar druk en vertrouwen wegen voor mij wel een beetje tegen elkaar op."

Sanne van Dijke werd in 2017 en 2021 Europees kampioene. Sanne van Dijke werd in 2017 en 2021 Europees kampioene. Foto: Getty images

'Een olympische plak wordt groter gemaakt dan het is'

De EK is voor Van Dijke het eerste grote toernooi sinds ze afgelopen zomer als enige Nederlandse judoka een medaille pakte in Tokio. Ze droomde jarenlang van het winnen van olympisch eremetaal, maar haar bronzen plak bleek niet zaligmakend.

"Ik ben er megablij mee, het is een droom die uitkomt, maar het winnen van een olympische medaille wordt groter gemaakt dan het is. Ze zeggen altijd dat geld niet gelukkig maakt en dat is ergens ook wel zo met een olympische medaille. Je denkt dat het alles is wat je wil, maar je gaat snel weer over tot de orde van de dag."

"Toen ik een paar weken na de Spelen thuis op de bank zat, dacht ik: oké, dit is het dan. Je werkt er lang naartoe, maar uiteindelijk valt de periode na een medaille best wel tegen. Soms twijfelde ik of ik nog zin had in drie jaar negatieve kanten van topsport, voor een medaille die uiteindelijk geen verschil maakt in mijn dagelijkse gevoel."

Uiteindelijk ging Van Dijke dus wel door. "Ik ben er bovenop gekomen. Ik zit weer lekker in mijn vel en hopelijk leidt dat tot goud op de EK." De EK Judo in Sofia begint vrijdag. Zaterdag staat de klasse tot 70 kilogram op het programma met Van Dijke.