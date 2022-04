Arantxa Rus heeft dinsdag de tweede ronde van het WTA-toernooi van Istanboel bereikt. De 31-jarige Zuid-Hollandse was in de eerste ronde duidelijk te sterk voor de Turkse Ipek Öz en won in twee sets (6-3 en 6-1).

De 22-jarige Öz is de nummer 219 van de wereldranglijst en deed in haar thuisland mee dankzij een wildcard. Het verschil met Rus (de nummer 74 van de wereldranglijst) was groot: Öz won slechts vier games en Rus leverde slechts een servicegame in.

Het bereiken van de volgende ronde is een opsteker voor Rus, die dit jaar nog geen grootste prestaties heeft neergezet. Dit is de derde wedstrijd die ze dit kalenderjaar wint op een WTA-toernooi. Vorige maand liet ze zich op het toernooi van Indian Wells in de eerste ronde verrassen door de Amerikaanse Katie Volynets, op dat moment de nummer 158 van de wereld.

Als nieuwe kopvrouw slaagde Rus er afgelopen weekend niet in om de Nederlandse ploeg in de Billie Jean King Cup op sleeptouw te nemen. Ze verloor in twee sets van zowel Nuria Párrizas Díaz als Sara Sorribes Tormo.

Rus neemt het in de volgende ronde op tegen Sorana Cîrstea. De Roemeense speelster staat vijftig plaatsen hoger op de wereldranglijst en is als tweede geplaatst in Istanboel. Beide speelsters kwamen elkaar slechts twee keer eerder tegen; in 2010 won de Roemeense tweemaal van Rus.