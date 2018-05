Anelka verrassend terug in Franse selectie

De spits van het Turkse Fenerbahce kreeg drie jaar geleden voor het laatst een uitnodiging voor een wedstrijd van Frankrijk. Anelka ging echter in november 2002 niet in op een late oproep van de toenmalige bondscoach Jacques Santini, die hem in april van dat jaar voor het laatst liet spelen.

Inmiddels staat de Franse voetbalploeg onder leiding van Raymond Domenech. Anelka gaf eerder aan geen terugkeer te ambiƫren onder de huidige bondscoach. Domenech nam hem toch op in de 23-koppige selectie. Domenech doet geen beroep op middenvelder Zinedine Zidane, die last heeft van een hamstringblessure. Doelman Fabien Barthez keert terug van een schorsing van zes maanden wegens het spugen naar de arbiter in een vriendschappelijk duel.