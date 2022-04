Max Verstappen begint zondag in zijn Red Bull-auto vanaf de tweede startplek aan de Grote Prijs van Australië, de derde race van dit seizoen in de Formule 1. De wereldkampioen zag in de kwalificatierace alleen Charles Leclerc een snellere ronde rijden in zijn Ferrari.

De Nederlander mopperde na de kwalificatie op het vernieuwde circuit Albert Park in Melbourne over zijn auto. "Het is tot nu toe een verschrikkelijk weekend voor me geweest, een worsteling. Ik heb gewoon geen goede balans en ik voelde me nog geen een keer een hele ronde comfortabel."

Leclerc start voor de tweede keer dit seizoen van poleposition. Bij de seizoensopener in Bahrein vertrok hij ook al vanaf de eerste startplek. Leclerc is tevens de leider in het kampioenschap. Verstappen is de nummer drie.

Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, vertrekt vanaf de derde plek. Lando Norris neemt in zijn McLaren de vierde startpositie in. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bezet in zijn Mercedes de vijfde startplek.

Vanwege de coronapandemie was er twee jaar geen Formule 1-race in Melbourne. De laatste winnaar, in 2019, was de Fin Valtteri Bottas, die toen voor Mercedes reed.

De race begint om 07.00 uur Nederlands tijd.