ING, de hoofdsponsor van het Nederlands elftal, gaat niet met Oranje mee naar het WK in Qatar. De bank maakt vanwege de mensenrechtensituatie in het land geen gebruik van de mogelijkheid voor klanten en personeel om kaarten voor de wedstrijden te verkrijgen. Ook zal er geen grote campagne worden gelanceerd rond het WK, zegt een woordvoerder van ING donderdag in De Telegraaf.

"De mensenrechtensituatie is de reden waarom wij bij dit toernooi niets doen", zegt de woordvoerder tegen de krant. De naam ING is nog wel te zien op de shirts van de spelers van het Nederlands elftal.

Vanwege de afwezigheid bij het WK eind dit jaar in Qatar richt ING zich deze zomer vooral op het EK voetbal voor vrouwen in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens De Telegraaf zouden ook andere belangrijke sponsoren van Oranje, zoals Albert Heijn, KPN, Nederlandse Loterij en Bitvavo, thuisblijven.

Amnesty: Nog steeds schending mensenrechten

De mensenrechten in Qatar staan al jaren ter discussie. Amnesty International publiceerde donderdag een nieuw rapport waaruit blijkt dat er op dat gebied, ondanks alle discussie rond het WK, nog weinig tot niets is veranderd in het land.

Beveiligers in Qatar werken onder omstandigheden die gelijkstaan aan dwangarbeid, schrijft Amnesty. Ook bij projecten voor het WK voetbal bevinden arbeidsmigranten zich in erbarmelijke situaties. Aangepaste wetten blijken niet of nauwelijks te worden nageleefd door de Qatarese werkgevers.

Ook de FIFA doet weinig om de mensenrechten en arbeidsrecht te waarborgen, aldus Amnesty.

42 Van Gaal: 'Belachelijk dat we een WK in Qatar gaan spelen'

Ook Van Gaal haalde hard uit naar FIFA

Ook de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal heeft zich hard uitgesproken tegen de FIFA en het feit dat Qatar het WK organiseert. Volgens de bondscoach van Oranje, dat al zeker is van deelname aan het toernooi in de Golfstaat, kijkt de wereldvoetbalbond louter naar commerciële belangen.

"Ik vind het belachelijk dat we een WK in een land gaan spelen om, zoals de FIFA dat zegt, het voetbal in dat land te ontwikkelen. Dat is bullshit", zei Van Gaal recent. Hij verbond er echter geen consequenties aan.

De KNVB blijft bij het standpunt dat door deelname aan het WK de situatie in het land bespreekbaar kan worden gemaakt.