FK Bodø/Glimt is een ploeg die de Alkmaarders niet moeten onderschatten. De Noren werden tweede in de groepsfase, achter AS Roma, maar verloren niet één keer. Én, ze plaatsten zich door in de tussenronde met 1-3 en 2-0 van Celtic te winnen, niet de minste ploeg! Gaan de Noren vanavond een gevaar vormen voor AZ?