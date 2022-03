Quincy Promes wordt alsnog vervolgd voor poging tot moord op zijn neef, zo meldt het OM woensdag na berichtgeving van RTL Boulevard. De Oranje-international werd eerder poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd.

Op poging tot moord, waarbij sprake is van voorbedachte rade, staat een zwaardere straf dan op poging tot doodslag en zware mishandeling.

De verzwaring van de tenlastelegging komt een dag nadat het slachtoffer een zogenoemde zogenoemde artikel 12-procedure aanspande, waarin hij het gerechtshof vroeg om justitie te dwingen Promes te vervolgen voor poging tot moord.

Omdat het OM nu niet meer de afloop van de artikel 12-procedure bij het hof hoeft af te wachten, staat de strafzaak nog steeds op 31 maart op de planning. De strafzaak is in de rechtbank in Amsterdam.

De dertigjarige Promes, die onder contract staat bij Spartak Moskou, werd ruim een jaar geleden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Hij zat in december 2020 twee dagen vast.

Promes zou zijn neef in de zomer van datzelfde jaar bij een uit de hand gelopen familiefeest in Abcoude met een mes in zijn knie hebben gestoken, met zwaar letsel tot gevolg.

Quincy Promes was namens Nederland actief op het EK van afgelopen zomer. Foto: ANP

Promes bekende in afgetapte telefoongesprekken

Promes heeft de beschuldiging altijd ontkend, maar in getapte telefoongesprekken van de bewuste avond van 25 juli 2020 zou de oud-speler van Ajax de steekpartij hebben bekend. Die gesprekken kwamen dinsdag naar buiten.

In een van de getapte gesprekken zegt Promes volgens Nieuwsuur: "Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me."

En tegen zijn vader zou Promes gezegd hebben: "Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik doodmaak. Punt uit. (...) Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop, want anders was die tori (verhaal, red.) nog lelijker gelopen."

Overigens is niet duidelijk waarom de telefoon van Promes op de avond van de steekpartij getapt werd. Het OM wil daar op dit moment niets over zeggen. Mogelijk werd Promes verdacht van een ander strafbaar feit of had hij nauw contact met een verdachte.

Hoewel Promes al van de steekpartij verdacht werd, nam toenmalig bondscoach Frank de Boer hem op in de selectie van Oranje voor het EK van vorig jaar. De aanvaller kwam ook in actie op het toernooi. Huidig bondscoach Louis van Gaal houdt Promes vanwege de strafzaak wél buiten de selectie.