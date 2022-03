Ajax-RKC ·

Opstelling! De opstelling van Ajax is bekend. Geen Jurriën Timber, die terugkeerde van een blessure tegen AZ, maar nu toch weer uit de basis is verdwenen. Voor hem in de plaats speelt Devyne Rensch. Verder dezelfde elf namen als in de gewonnen bekerwedstrijd afgelopen donderdag in Alkmaar.



Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martinez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic