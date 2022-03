36' GOAL Go Ahead! 1-0



Het is het eerste schot op doel van Go Ahead, en het is meteen raak! Ibrahim Sangaré verspeelt onhandig de bal, waarna Ragnar Oratmangoen een voorzet perfect op maat aflevert bij Inigo Cordoba. Hij kopt vervolgens prachtig tegendraads raak. Go Ahead leidt in Deventer. Wie had dat verwacht?