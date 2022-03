KNVB-beker

Halve finale

20.00 uur

Go Ahead Eagles-PSV

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Nemo Schillemans en ik houd je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de eerste halve finale van de KNVB-beker: Go Ahead Eagles-PSV. Gaat de club uit Deventer vanavond net als afgelopen zondag tegen Ajax weer kunnen stunten? Je leest het hier. Veel plezier!