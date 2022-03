Laurent Dubreuil was twee jaar geleden blij met zilver op het WK sprint, maar dat zal dit keer anders zijn. De Canadees gaat bij het toernooi in Hamar, dat donderdag begint, voor niets minder dan goud.

"In 2020 was ik echt de underdog op het WK", vertelt de 29-jarige Canadees aan NU.nl. "Nu niet. Ik heb inmiddels veel meer podiumplekken gehaald en bij de 500 meter was het vaak de hoogste tree. Daarom ben ik nu echt een kanshebber voor de eindzege."

Voor veel schaatsliefhebbers en de schaatsers zelf voelt het toernooi in Hamar, dat wordt gecombineerd met het WK allround, als niet meer dan een toetje na de Olympische Spelen in Peking. Dat geldt niet voor Dubreuil, die in de Chinese hoofdstad olympisch zilver pakte op de 1.000 meter.

"Natuurlijk, de Spelen zijn groot en magisch, maar dit WK wil ik het liefst winnen van allemaal. Het is ontzettend zwaar omdat je twee dagen lang zó gefocust moet zijn om vier goede races te kunnen rijden. Alleen de complete, consistente sprinters halen het podium."

En zoveel kansen op een medaille krijgt Dubreuil niet meer, al is het alleen maar doordat het WK sprint niet meer jaarlijks, maar om de twee jaar wordt verreden. "Misschien wordt dit daardoor wel mijn laatste kans op goud. Ik word er niet jonger op", zegt hij lachend. "Ik voel me nu beter dan ooit en ik weet niet hoe ik er over twee jaar voor sta."

Dubreuil somt de concurrentie op. "Krol, Verbij, Lorentzen, Tingyu, Shinhama. En dan heb ik ze waarschijnlijk niet eens allemaal genoemd. Je kon op de Spelen zien dat het allemaal idioot dicht bij elkaar zit op de sprintafstanden."

'Niet makkelijk om met een topsporter getrouwd te zijn'

In Peking werden Dubreuil vooral kansen toegedicht op de 500 meter, de afstand waarop hij regerend wereldkampioen is. Maar na een dubieuze valse start in de slotrit kon de schaatser uit Quebec het ritme niet meer vinden en eindigde hij als vierde. "Ik reed stijf. Heel gemiddeld, terwijl je op de Spelen juist een uitschieter nodig hebt."

Door het zilver op zijn 'mindere' 1.000 meter werden het daarna toch nog mooie Spelen voor Dubreuil. "Ik nam revanche met misschien wel de beste 1.000 meter uit mijn carrière."

In een klap bleken alle opofferingen van Dubreuil het waard geweest, want hij moest dit jaar veel doen voor zijn sport, maar er misschien nog wel meer voor laten. Zo trof hij extreme maatregelen om te voorkomen dat hij in de aanloop naar Peking positief zou testen op corona. Zijn vrouw, die lerares is, werkte zelfs anderhalve maand niet op school.

"Het betekent heel veel voor me dat ze dat voor mij gedaan heeft. Nee, het is niet makkelijk om met een topsporter getrouwd te zijn."

'Het zou verwarrend zijn voor mijn dochtertje'

Ook voor het tweejarige dochtertje van Dubreuil is het zwaar. Ze heeft haar vader al weken niet gezien, omdat hij besloot na de Spelen in een keer door te reizen naar Noorwegen voor het WK. "Ik had even thuis in Canada kunnen zijn, maar dat was verwarrend geweest voor haar. Een kind van twee snapt niet dat ik dan na drie dagen alweer weg moet."

Voor Dubreuil is het ook niet makkelijk. "Iedere keer dat ik weg moet, voelt het als een break-up voor me. Daarom neem ik liever één keer afscheid dan twee keer."

De sprinter vertelt liefdevol verder over zijn gezin. "Ik was altijd bang dat ik minder goed zou gaan schaatsen als ik een kind zou krijgen. Maar sinds de geboorte van mijn dochtertje rijd ik ieder jaar beter. Hoe dat kan? Ik voel me meer in balans. Schaatsen was vroeger het belangrijkste in mijn leven, maar inmiddels weet ik dat er belangrijkere dingen zijn."

Die gedachte maakt het voor Dubreuil makkelijker te verteren als hij vrijdag in Hamar niet met goud om zijn nek staat. "Ik wil winnen, maar als dat niet lukt, dan is het oké. Dan heb ik nog steeds een leuk leven. Ik kom thuis en dan is mijn dochtertje daar. Wat er ook gebeurt op het ijs, als ik even met haar speel, ben ik weer zielsgelukkig."