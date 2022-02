LIVE: PEC-Groningen 0-1

PEC-Groningen 0-1 Programma:

Twente-Go Ahead (14.30 uur)

Feyenoord-Cambuur (14.30 uur)

Utrecht-Vitesse (16.45 uur)

PSV-Heerenveen (16.45 uur)

Goedemorgen en welkom in dit liveblog! Het is een geweldige voetbalzondag met vijf wedstrijden in de Eredivisie. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen op de velden.