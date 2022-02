Programma

12.15 uur: Go Ahead-AZ

12.15 uur: Sparta-Willem II

14.30 uur: RKC-Feyenoord

14.30 uur: Heerenveen-NEC

16.45 uur: Ajax-Twente

Welkom in dit liveblog. Het is een mooie dag voor de voetballiefhebber, er staan namelijk vijf wedstrijden op de rol in de Eredivisie. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen vandaag.