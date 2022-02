De vanwege dierenmishandeling in opspraak gekomen Kurt Zouma komt dit weekend gewoon in actie voor West Ham United. Trainer David Moyes blijft daarmee achter de beslissing staan die de club eerder nam.

Afgelopen maandag plaatste de broer van Zouma een video op Snapchat, waarin te zien is dat de voetballer in zijn keuken een kat oppakt en door de lucht schopt. Vervolgens gooit hij schoenen naar het vluchtende dier en slaat hij de kat tegen de kop en uit de armen van een kind.

Het filmpje leidde tot veel ophef in Engeland, maar Zouma speelde een dag later wel de volledige wedstrijd mee tegen Watford. West Ham United-manager David Moyes liet op de persconferentie voorafgaand aan Leicester City-West Ham United desgevraagd weten dat Zouma dit weekend ook weer in actie zal komen. "Er zijn verschillende meningen over de vraag of hij in actie kan komen. Wij als club hebben een beslissing genomen en daar blijf ik bij."

"Ik denk niet dat de club meer actie moet ondernemen. West Ham heeft hem de maximale boete opgelegd. We vinden allemaal dat zijn acties verschrikkelijk zijn. We zijn zo teleurgesteld omdat het totaal niet bij het karakter van Kurt past. Hij is echt een goede jongen, we gaan hem helpen en proberen hem zo veel hulp te bieden als we kunnen."

De 27-jarige Zouma kreeg van West Ham United een boete van 250.000 pond (bijna 300.000 euro), raakte zijn sponsor adidas kwijt en zag hoe de Britse dierenbescherming twee katten bij hem weghaalde. Opvallend: de vier jaar jongere broer van Zouma, die op het vijfde Engelse niveau actief is voor Dagenham & Redbridge FC, werd wél geschorst door zijn club.

West Ham staat vierde in de Premier League. Zouma kwam in 13 van de 24 competitiewedstrijden in actie en is mits fit een vaste basisspeler bij de club uit Londen.