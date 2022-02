Mikaela Shiffrin gaat niet voor de tweede keer op rij olympisch kampioen op de reuzenslalom worden. De succesvolste alpineskiester aller tijden kwam in de nacht van zondag op maandag (lokale tijd) bij de Olympische Winterspelen in Peking ten val in de eerste run en is daardoor kansloos in de medaillestrijd.

De 26-jarige Shiffrin verloor in de bergen van Yanqing de controle toen ze een poortje aan de linkerkant passeerde. De Amerikaanse superster gleed uit en miste vervolgens het volgende poortje, waardoor ze direct uitgeschakeld was. Shiffrin maakte haar run ook niet meer af.

Shiffrin had de eerste Amerikaanse alpineskiester kunnen worden die drie keer olympisch goud won, nadat ze in 2014 op achttienjarige leeftijd ook al olympisch kampioene op de slalom was geworden. Vier jaar later in Pyeongchang pakte ze goud op de reuzenslalom.

Ze was torenhoog favoriet op de reuzenslalom, waar ook de Nederlandse Adriana Jelinkova op uitkomt. Jelinkova moet nog in actie komen. Het is voor het eerst in zeventig jaar dat er een Nederlandse alpineskiester deelneemt aan de Winterspelen.

Met twee olympische titels, zes wereldtitels en 73 wereldbekerzeges is Shiffrin de succesvolste alpineskiester aller tijden. De meeste overwinningen behaalde de Amerikaanse superster op de slalom. Dat onderdeel staat woensdag op het programma.