Adriana Jelinkova heeft de terugkeer van Nederland bij het olympische alpineskiën niet weten op te luisteren met een goed resultaat. De eerste Nederlandse alpineskiester in zeventig jaar op de Spelen miste in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) een poortje in de eerste run van de reuzenslalom. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin ging ook in de fout en kan titelprolongatie vergeten.

Het ging aan het einde van de eerste run mis voor Jelinkova. Ze kwam met haar ski's niet goed uit nadat ze een poortje aan de linkerkant had gepasseerd en miste vervolgens het volgende poortje. Daardoor was het gelijk afgelopen voor de Nederlandse.

De 26-jarige Jelinkova, een dochter van een Tsjechische moeder en een Nederlandse vader, was de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen vertegenwoordigde sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952.

Jelinkova is geboren in het Tsjechische Bron, maar opgegroeid in Oegstgeest. Op haar elfde verhuisde ze naar Saalfelden, een skioord in het Oostenrijkse Salzburgerland, zodat ze in de bergen kon trainen. Daar woont ze nog altijd.

Met de elfde plaats bij een wereldbekerwedstrijd op de piste van het Tsjechische Kranjska Gor plaatste Jelinkova zich in januari vorig jaar voor de Spelen. Daags na haar olympische kwalificatie scheurde ze haar kruisband af. Pas in november kon ze haar rentree maken. Ze kwam sindsdien niet in de buurt van haar oude resultaten.

Jelinkova is nog niet helemaal klaar op de Olympische Winterspelen in Peking. Woensdag komt ze nog in actie op de slalom. Met Maarten Meiners heeft Nederland bovendien nog een troef bij het alpineskiën. Hij maakt komende zondag zijn opwachting op de reuzenslalom in het Yanqing National Sliding Centre.

Titelverdediger Mikaela Shiffrin miste eveneens een poortje. Foto: Getty Images

Ook titelverdedigster Shiffrin mist poortje

Ook voor Shiffrin draaide de reuzenslalom uit op een deceptie. Net als Jelinkova miste de succesvolste alpineskiester aller tijden in de eerste run een poortje, waardoor de Amerikaanse titelprolongatie op de reuzenslalom kan vergeten.

Shiffrin had de eerste Amerikaanse alpineskiester kunnen worden die drie keer olympisch goud won, nadat ze in 2014 op achttienjarige leeftijd ook al olympisch kampioene op de slalom was geworden. Vier jaar later in Pyeongchang pakte ze goud op de reuzenslalom. Ze was torenhoog favoriete op de reuzenslalom.

Met 2 olympische titels, 6 wereldtitels en 73 wereldbekerzeges is Shiffrin de succesvolste alpineskiester aller tijden. De meeste overwinningen behaalde de Amerikaanse superster op de slalom, waarop ze net als Jelinkova woensdag uitkomt.