Dani Alves mag dit seizoen in Europees verband niet uitkomen voor FC Barcelona. De naam van de 38-jarige Braziliaan ontbreekt op de spelerslijst voor de Europa League die de Catalanen woensdag bij de UEFA hebben ingeleverd.

Clubs mogen na de winterstop slechts drie nieuwe spelers inschrijven voor Europese toernooien. Barcelona reserveerde die plaatsen voor Adama Traoré, Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang.

Daardoor valt Alves als enige buiten de boot. De rechtsback keerde in november terug op het oude nest, nadat hij tussen 2008 en 2016 ook al voor Barcelona had gespeeld. Hij was transfervrij en tekende tot het einde van het seizoen.

Vanwege een coronabesmetting en doordat hij op zijn werkvergunning moest wachten, kon de 121-voudig Braziliaans international pas begin januari in de bekerwedstrijd tegen Linares zijn rentree maken. In de competitie deed hij vooralsnog alleen in de wedstrijd tegen Granada (1-1) mee.

Barcelona kocht Torres en Traoré in de afgelopen transferperiode van respectievelijk Manchester City en Wolverhampton Wanderers. Aubameyang kwam na het sluiten van de markt transfervrij over van Arsenal.

FC Barcelona sneuvelde in de groepsfase van de Champions League en daalde om die reden af naar de Europa League. Daarin is Napoli (10 en 17 maart) de tegenstander in de eerste knock-outronde. Door de grote achterstand in de competitie en de uitschakeling in de Copa del Rey lijkt het Europese toernooi de enige kans voor de ploeg van Xavi om dit seizoen een prijs te pakken.