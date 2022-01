88' De spelers van Ajax en Excelsior Maassluis vormen een erehaag: Devin Plank komt erin bij de uitploeg. De twintigjarige middenvelder onderging het afgelopen kalenderjaar meerdere chemokuren vanwege een kwaadaardig gezwel in zijn kuit. Over een paar weken hoort Plank of hij helemaal 'schoon' is. Dat hij nu weer fit genoeg is om de laatste minuten van deze wedstrijd te spelen is in ieder geval al schitterend nieuws.