FC Groningen-NEC

Over een kwartier barst de strijd om een plek in de kwartfinale los. Voor de Nijmegenaren was de kwartfinale vorig seizoen het eindstation in de beker, er werd toen met 1-2 verloren van VVV-Venlo. Voor Groningen is het langer geleden dat het lukt om de kwartfinale te bereiken, dat was namelijk in het seizoen 2014/2015. Toen eindigde het toernooi pas in de finale, die met 0-2 gewonnen werd van PEC Zwolle.