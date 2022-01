Een verzoek van de Australische regering om de rechtszaak van Novak Djokovic met twee dagen uit te stellen, is afgewezen door de rechter. Maandag krijgt de toptennisser te horen of hij het land in mag om deel te nemen aan de Australian Open.

De Australische regering had meer tijd nodig om de rechtszaak voor te bereiden en wilde die uitstellen tot woensdag, maar dat verzoek vond geen gehoor. Australië wil Djokovic niet binnenlaten, omdat hij geen geldige vaccinatievrijstelling zou hebben.

De nummer één van de wereld bestrijdt dat en hoopt nog altijd aan de Australian Open te kunnen meedoen. De Grand Slam begint op 17 januari.

Djokovic beweert dat hij op 16 december besmet raakte met het coronavirus. De 34-jarige tennisser zegt een brief te hebben ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarin staat dat hij met zijn recente infectie voldoet aan de toelatingseisen. Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid is een recente infectie voor Australië niet voldoende om een vaccinatievrijstelling te krijgen, in tegenstelling tot veel andere landen.

De kwestie rond Djokovic heeft tot politieke spanningen tussen Servië en Australië geleid en is een twistpunt tussen voor- en tegenstanders van vaccinatie. Nadat Djokovic had bekendgemaakt dat hij op 16 december voor de tweede keer het coronavirus had opgelopen, doken Australische kranten als The Sydney Morning Herald in zijn handel en wandel. Daaruit blijkt dat Djokovic zich ofwel zeer onverantwoord heeft gedragen of dat hij medio december helemaal niet besmet was.

Djokovic poseerde op 14 december met basketballer Nigel Hayes-Davis. Beiden zouden in de dagen daarna positief getest zijn. Djokovic poseerde op 14 december met basketballer Nigel Hayes-Davis. Beiden zouden in de dagen daarna positief getest zijn. Foto: FCBBasket

Djokovic begaf zich na besmetting volop onder de mensen

Twee dagen voor zijn besmetting bezocht Djokovic een basketbalwedstrijd tussen Rode Ster en Barcelona. De toptennisser liet zich fotograferen met Barcelona-speler Nigel Hayes-Davis, van wie de Spaanse club een dag later bekendmaakte dat hij besmet was.

Op de dag waarop de tennisser zijn positieve PCR-testresultaat ontving, ontmoette hij de voormalige Engelse cricketer Kevin Pietersen. Die plaatste een foto van hun ontmoeting op Instagram. Op dezelfde dag was hij volgens Servische media ook bij de Servische postdienst, die ter ere van hem een nieuwe postzegel heeft gemaakt.

Maar zelfs in de dagen nadat hij van zijn besmetting wist, begaf Djokovic zich nog volop in het openbare leven. Zo is hij op 17 december nog met kinderen gefotografeerd.

Op dezelfde dag ontmoette hij een Servische minister in verband met de schenking van een scanapparaat dat zorgt voor een snellere diagnose voor coronapatiënten in een Servisch ziekenhuis. Daar zei hij dat de gemeenschap moest samenwerken om de zorgmedewerkers te steunen die coronapatiënten behandelen.

Op de dag waarop hij positief testte, nam Djokovic in Servië zijn eigen postzegel in ontvangst. Op de dag waarop hij positief testte, nam Djokovic in Servië zijn eigen postzegel in ontvangst. Foto: Twitter

Vrijstelling moest vóór 10 december aangevraagd zijn

En dan is er nog iets dat tegen Djokovic pleit. Deelnemers aan de Australian Open die een vaccinatievrijstelling wilden, moesten dat uiterlijk op 10 december laten weten aan toernooiorganisator Tennis Australia. Het is onduidelijk of Djokovic voor die deadline, dus voordat hij corona kreeg, vrijstelling heeft aangevraagd.

Volgens Craig Tiley, de baas van Tennis Australia, heeft Djokovic als negenvoudig toernooiwinnaar en nummer één van de wereld "geen speciale behandeling" gekregen, maar toch werd zijn aanvraag op 30 december goedgekeurd. De tennisser ontving een vrijstellingscertificaat van de hoofdarts van Tennis Australia op basis van zijn besmetting op 16 december.

Op 6 januari, toen Djokovic in Melbourne landde, oordeelde de Australische regering echter dat een besmetting in de afgelopen zes maanden onvoldoende grond is om het land als ongevaccineerde persoon binnen te komen.

Een dag nadat hij besmet zou zijn geraakt, huldigde Djokovic deze Servische tennistalenten. Een dag nadat hij besmet zou zijn geraakt, huldigde Djokovic deze Servische tennistalenten. Foto: TENNIS FEDERATION OF SERBIA

Zaak van Djokovic wordt maandag behandeld

De advocaten van Djokovic krijgen maandag (3.00 uur Nederlandse tijd) de tijd om hun standpunten voor de rechter kenbaar te maken. Vijf uur later zijn de advocaten van de Australische regering aan de beurt.

Bij het hotel waar Djokovic in quarantaine zit, waar voornamelijk asielzoekers verblijven, heeft zich de afgelopen dagen een groep mensen verzameld. Fans van Djokovic en antivaxers protesteren onder politiebegeleiding tegen wat zij "de opsluiting" van de tennisser noemen.

Tegelijkertijd protesteren ook mensen tegen de behandeling van asielzoekers in Australië, die duidelijk maken dat Djokovic wat hen betreft wel het land uitgezet dient te worden.