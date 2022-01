Toptennisser Novak Djokovic, die maandag voor de Australische rechter zal proberen alsnog toegang tot het land te krijgen, zegt dat hij op 16 december positief testte op corona. Hij zou in de 72 uur vóór de test geen symptomen hebben gehad, schrijft The Sydney Morning Herald.

De krant plaatst de Servische sportman onder een vergrootglas en publiceerde zondag (Australische tijd) saillante details over zijn handelingen. Op en rond 16 december bezocht Djokovic diverse evenementen zonder de verplichte mond- en neusbedekking.

Bij een basketbalwedstrijd tussen Rode Ster en Barcelona Djokovic op 14 december liet hij zich fotograferen met Barcelona-speler Nigel Hayes-Davis, van wie de basketbalclub een dag later bekendmaakte dat hij besmet was. Aanvoerder Pierre Oriola en speler Kyle Kuric testten later die maand positief.

Op de dag waarop de tennisser zijn positieve PCR-testresultaat zou hebben ontvangen, ontmoette hij de Engelse cricketer Kevin Pietersen die een foto op Instagram plaatste. Die dag was hij volgens Servische media ook bij de Servische postdienst die een nieuwe postzegel die ter ere van hem heeft gemaakt.

Een dag nadat de toptennisser wist dat hij corona had, was hij in zijn geboorteland Servië om jeugdspelers te huldigen. Op foto's van 17 december staat Djokovic zonder mond-/neusbedekking met de kinderen.

Die dag ontmoette hij ook een minister, in verband met de schenking van een nieuw scanapparaat dat zorgt voor een snellere diagnose van coronapatiënten in een Servisch ziekenhuis. Daar zei hij - deze keer wel met een kapje op - dat de gemeenschap moest samenwerken om de gezondheidswerkers te steunen die coronapatiënten behandelen.

Aanvraag vrijstelling moest vóór 10 december

En dan is er nog een opmerkelijk gegeven. Spelers die een vrijstelling van vaccinatie wilden, moesten dat uiterlijk op 10 december laten weten aan toernooiorganisator Tennis Australia. Het is niet duidelijk of Djokovic inderdaad vóór die datum, dus voordat hij corona kreeg, vrijstelling heeft gevraagd.

Volgens Craig Tiley, de baas van Tennis Australia, heeft Djokovic "geen speciale behandeling" gekregen, maar toch werd zijn aanvraag op 30 december goedgekeurd. De tennisser ontving een vrijstellingscertificaat van de hoofdarts van Tennis Australia op basis van zijn besmetting op 16 december.

Op 6 januari, toen hij in Melbourne landde, oordeelde de federale regering echter dat een eerdere besmetting in de afgelopen zes maanden onvoldoende grond was om het land als niet-ingeënte persoon binnen te komen.

Djokovic zal maandag in een hoorzitting van het Federale Hof proberen om zijn visum-afwijzing ongedaan te maken. In documenten die zaterdag zijn ingediend, beweren zijn advocaten dat hij op 1 januari correspondentie heeft ontvangen van het Department of Home Affairs.

In die documenten zou staan dat Djokovic's "Australia Travel Declaration" is beoordeeld en dat uit zijn antwoorden "blijkt dat hij voldoet aan de vereisten voor een quarantainevrije aankomst in Australië waar dit is toegestaan door het rechtsgebied van [zijn] aankomst".