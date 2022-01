Christian Conteh heeft vrijdag een perfect debuut beleefd in het shirt van FC Dordrecht. De Feyenoord-huurling scoorde een minuut na zijn invalbeurt en hielp de hekkensluiter aan een 1-2-overwinning op bezoek bij Helmond Sport.

De 22-jarige Conteh kwam in de 58e minuut binnen de lijnen en kreeg de bal nog geen minuut later voor zijn voeten in het strafschopgebied. De Duitser haalde overtuigend uit en zette zijn nieuwe ploeg op een 0-1-voorsprong.

De aanvaller had nog nauwelijks de tijd gehad om zijn ploeggenoten te leren kennen, zijn huurtransfer naar Dordrecht werd twee dagen geleden afgerond. In de eerste seizoenshelft had hij op huurbasis slechts 69 minuten voor het Duitse SV Sandhausen gespeeld.

Conteh en zijn ploeggenoten konden niet lang van de voorsprong genieten, want twee minuten later zorgde Ilias Breugelmans met een acrobatische poging voor de gelijkmaker: 1-1.

De winst ging dankzij Stijn Meijer alsnog naar de bezoekers in Stadion De Braak. De aanvaller reageerde vijf minuten voor tijd attent toen doelman Mike Havekotte moest lossen na een poging van Kevin Vermeulen.

Het is pas de derde overwinning dit seizoen voor de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand van Dordrecht op Almere City is verkleind tot drie punten, al heeft de nummer negentien van de ranglijst een wedstrijd minder gespeeld.

Om 21.00 uur wordt er afgetrapt bij de Limburgse derby tussen Roda JC en MVV Maastricht.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de treffer van Christian Conteh te bekijken.