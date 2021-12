De beroemde Americanfootballcoach John Madden is dinsdag overleden, maakte de National Football League (NFL) bekend. De boomlange Madden werkte na zijn sportcarrière als televisiecommentator en -analist. Hij is 85 jaar geworden.

Madden won in 1976 de Super Bowl, de belangrijkste prijs in de NFL, met de toenmalige Oakland Raiders door het reguliere seizoen met een 13-1 record af te sluiten.

Zijn team won drie 'post season'-wedstrijden, waaronder een overtuigende 32-14 overwinning op de Minnesota Vikings in de Super Bowl. Madden scoorde 103-32-7 in tien seizoenen als coach van de Raiders, tussen 1969 en 1978.

Madden was al beroemd als trainer, maar zijn volgende carrière - als Americanfootball-analist op tv - verbond hem voor altijd met de NFL. Hij begon bij CBS en werkte daarna ook bij Fox, ABC en NBC. Madden won maar liefst zestien Emmy-awards in zijn tv-carrière, die hij in 2008 afsloot.

In 2006 is Madden opgenomen in de Pro Football Hall of Fame. Hij leende Madden zijn naam ook aan een reeks videospelletjes, Madden NFL, die een culturele sensatie werd.