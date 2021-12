Sparta-RKC ·

40' GOAL Sparta! 1-1



Vito van Crooij is er als de kippen bij! De bal blijft na een corner in het strafschopgebied hangen en Auassar is de eerste die erbij komt. Hij legt hem snel klaar voor de Sparta-aanvaller, die geen enkele twijfel kent in zijn schot. Vaessen is kansloos. Het staat weer gelijk in Rotterdam.