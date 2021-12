Max Verstappen is wereldkampioen en dat na misschien wel de meest historische slotronde uit de Formule 1-geschiedenis. In deze aflevering hoor je uiteraard alles over wat er allemaal gebeurde en of de wedstrijdleiding de goede beslissingen heeft genomen. Aan het woord: Ho-Pin Tung, Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter.