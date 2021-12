De uitstekende serie van Eredivisie-verrassing SC Cambuur is op pijnlijke wijze ten einde gekomen. De club uit Leeuwarden verloor in eigen stadion met liefst 1-6 van Vitesse, dat daarmee de vijfde plaats van de Friezen overnam.

Cambuur begon als verrassende nummer vier van de Eredivisie aan het duel met de Arnhemmers. Dat dankten de Friezen mede aan vier zeges in de laatste vier wedstrijden, een serie die Cambuur op het hoogste niveau nooit eerder neerzette.

Maar tegen Vitesse, waar keeper Markus Schubert gepasseerd was ten faveure van Jeroen Houwen, was van die topvorm niets meer te merken. Zonder de zieke trainer Henk de Jong, die werd vervangen door assistent-coach Pascal Bosschaart, werd Cambuur bij vlagen weggespeeld.

Via Sondre Tronstad, een prachtig schot in de bovenhoek, en Loïs Openda (na een fraaie dribbel) stond het na dertig minuten 0-2 en niet veel later viel via Thomas Buitink de derde Vitesse-goal. De al vroeg ingevallen Marco Tol deed net voor rust wat terug, maar ook in de tweede helft bleef Vitesse sterker.

Tronstad scoorde nog eens mooi van afstand en Openda trof doel na een kolderieke blunder van keeper Sonny Stevens, die een eenvoudige bal zomaar uit zijn handen liet vallen waarna de spits kon binnentikken.

Nikolai Baden Frederiksen zorgde tien minuten voor tijd op aangeven van Openda voor de 1-6, wat de op één na grootste uitzege ooit in de Eredivisie voor Vitesse betekent.

De ploeg van trainer Thomas Letsch schuift met 26 punten uit 15 wedstrijden ten koste van Cambuur op naar de vierde plek.

