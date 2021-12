De uitstekende serie van Eredivisie-verrassing SC Cambuur is op pijnlijke wijze ten einde gekomen. De club uit Leeuwarden verloor in eigen huis met liefst 1-6 van Vitesse. Provinciegenoot sc Heerenveen boekte een 0-1-zege op bezoek bij Heracles Almelo.

Cambuur begon als verrassende nummer vier van de Eredivisie aan het duel met de Arnhemmers. Dat dankten de Friezen mede aan vier zeges in de laatste vier wedstrijden, een serie die Cambuur op het hoogste niveau nooit eerder neerzette.

Maar tegen Vitesse, waar keeper Markus Schubert gepasseerd was ten faveure van Jeroen Houwen, was van die topvorm niets meer te merken. Zonder de zieke trainer Henk de Jong, die werd vervangen door assistent-coach Pascal Bosschaart, werd Cambuur bij vlagen weggespeeld.

Via Sondre Tronstad, een prachtig schot in de bovenhoek, en Loïs Openda (na een fraaie dribbel) stond het na dertig minuten 0-2 en niet veel later viel via Thomas Buitink de derde Vitesse-goal. De al vroeg ingevallen Marco Tol deed net voor rust wat terug, maar ook in de tweede helft bleef Vitesse sterker.

Tronstad scoorde nog eens mooi van afstand en Openda trof doel na een kolderieke blunder van keeper Sonny Stevens, die een eenvoudige bal zomaar uit zijn handen liet vallen waarna de spits kon binnentikken.

Nikolai Baden Frederiksen zorgde tien minuten voor tijd op aangeven van Openda voor de 1-6, wat de op één na grootste uitzege ooit in de Eredivisie voor Vitesse betekent. Alleen in 1997 deden de Arnhemmers het beter buitenshuis: 1-7 tegen Fortuna Sittard.

Joey Veerman bezorgde Heerenveen drie punten in Almelo. Joey Veerman bezorgde Heerenveen drie punten in Almelo. Foto: Pro Shots

Veerman schiet Heerenveen langs Heracles

Het duel tussen Heracles en Heerenveen kende weinig hoogtepunten. In de eerste helft was Heerenveen de betere ploeg, maar goede kansen waren niet aan Rami Kaib en Henk Veerman besteed.

Na rust was Heracles sterker. Zo raakte Nikolai Laursen de lat voor de ploeg van trainer Frank Wormuth. Toch trok Heerenveen juist in die fase de wedstrijd naar zich toe. Met een goed geplaatst schot van twintig meter wist Joey Veerman tien minuten voor tijd Heracles-doelman Janis Blaswich te verschalken.

De Friese ploeg klimt dankzij de uitzege naar de achtste plaats op de ranglijst. Heracles blijft veertiende en moet steeds nadrukkelijker naar beneden kijken op de ranglijst. De voorsprong op nummer zestien Sparta bedraagt slechts vier punten.

Bekijk het programma en stand in de Eredivisie