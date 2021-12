Max Verstappen kan komend weekend wereldkampioen in de Formule 1 worden, maar dan moet er vooral veel fout gaan bij Lewis Hamilton. Toch is Djedda het perfecte circuit voor veel verrassende wendingen. Ho-Pin Tung, Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter praten je bij in deze vooruitblik op de Grand Prix van Saoedi-Arabië.