Argentinië en Brazilië hebben niet gescoord in de kwalificatiewedstrijd voor het WK in Qatar. De eindstand van het duel in het Argentijnse San Juan was 0-0. Argentinië heeft 29 punten, 6 minder dan het al geplaatste Brazilië, maar de ploeg is dicht bij kwalificatie.

Lionel Messi deed mee in de kraker tegen de Brazilianen. De 34-jarige spelmaker, die door fysieke ongemakken de laatste twee duels van zijn club Paris Saint-Germain had gemist, startte in de basis. Bij Brazilië ontbrak Neymar. De ploeggenoot van Messi bij PSG heeft een dijbeenblessure en neemt geen risico.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni bracht Ajacied Lisandro Martínez in de tweede helft in de ploeg. Zijn Amsterdamse teamgenoot Nicolás Tagliafico bleef op de bank. Bij Brazilië kwam Ajacied Antony in de slotfase in de ploeg. Zeker in de tweede helft speelden de Brazilianen beter dan de Argentijnen, maar doelpogingen van Vinícius Júnior en andere spelers mislukten.