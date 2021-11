Dankzij een fraaie uitremactie pakte Max Verstappen zondag in de eerste bocht de leiding in een wedstrijd die hij niet meer uit hangen gaf. De manoeuvre liet volgens de F1-experts van NU.nl zien dat hij klaar is voor zijn eerste wereldtitel. In deze podcast praten Joost Nederpelt, Patrick Moeke, Ho-Pin Tung en Bas Scharwachter over de Grand Prix van Mexico.