Ho-Pin Tung gaat de zinderende ontknoping van dit Formule 1-seizoen voor NU.nl duiden. De Nederlands-Chinese autocoureur zal rond elke race vooruit- en terugblikken en de bezoekers van NU.nl helpen om de koningsklasse van de autosport nog beter te begrijpen.

"Ik wil de doorgewinterde fan een iets diepere kijk in de keuken van de Formule 1 geven, maar wel op zo'n manier dat het ook begrijpelijk is voor iemand die pas recent Formule 1 is gaan volgen", zegt Tung. "Dit seizoenseinde biedt daar een fantastisch podium voor."

Tung werd in Velp geboren uit Chinese ouders en was in het verleden in de Formule 1 actief als test- en reservecoureur. Daarnaast reed hij onder meer in de GP2 en de Formule E. In 2017 won hij met Jackie Chan DC Racing in de LMP2-klasse de legendarische 24 uur van Le Mans.

De missie van Tung sluit perfect aan bij het streven van NU.nl om het nieuws aan een zo breed mogelijk publiek uit te leggen, ziet Daan Smink, chef Sport van NU.nl.

"De Formule 1 is een lastig te doorgronden sport en NU.nl doet al langere tijd haar best om mensen deze sport te laten snappen. Met onze vaste kenners Joost Nederpelt en Patrick Moeke zetten wij daar al met succes op in, maar de coureursblik ontbrak nog. Ho-Pin kan dankzij zijn kennis van de auto's en de circuits echt iets toevoegen en hij kan het ook nog eens uitstekend onderbouwen. Dat lukt lang niet alle coureurs."

Hij krijgt naast de tekstuele stukken ook een rol in De Boordradio, de populaire Formule 1-podcast van NU.nl. Tung: "Ik ben erg geïnteresseerd in de technische kant van de autosport en ik vind het leuk om bepaalde dingen uit te zoeken. Wat dat betreft is er geen betere plek om dat te doen dan in de Formule 1, waar teams de auto's grotendeels zelf mogen ontwikkelen."

"Veel andere platformen hebben niet de tijd en de ruimte om dieper op zaken in te gaan. Daar is het lastig om een ingewikkeld onderwerp uit te leggen op een manier dat het voor iedereen begrijpelijk is en daardoor ga je die onderwerpen juist vermijden. NU.nl geeft mij de mogelijkheid om dit soort onderwerpen juist wél te behandelen. En dat vind ik hartstikke leuk, want dat geeft mij de kans om meer mensen enthousiast te maken voor de sport die ik zo mooi vind."

Tung verwacht dat Verstappen wereldtitel pakt

De geboren Gelderlander gaat als analist misschien direct de eerste Nederlandse wereldtitel meemaken. Hij durft die voorspelling best aan: "Op dit moment denk ik dat Max Verstappen de titel pakt. Voor mij komt dat vooral ook door de race in Austin. Qua bandenslijtage en motorvermogen was dat circuit op voorhand volledig in het voordeel van Mercedes. Maar we hebben toch gezien dat Verstappen daar de race heeft gewonnen. Het ziet er gewoon heel goed uit."

Zelf hoopt Tung overigens komend jaar ook weer te racen, maar dan moeten eerst de strenge quarantaineregels in zijn huidige thuisland Hongkong versoepeld worden.

Hij komt nog steeds uit voor Jackie Chan DC Racing in het FIA World Endurance Championship (WEC), maar sinds de coronapandemie kon Tung nauwelijks in actie komen.