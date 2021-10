Trainer Ronald Koeman is zondag belaagd door Barcelona-fans toen hij met zijn auto het stadion verliet na de 1-2 nederlaag tegen aartsrivaal Real Madrid. Zijn club heeft stelling genomen tegen het gedrag van de supporters.

De coach van de Catalanen werd bij Camp Nou opgehouden door tientallen boze fans, waarbij zijn auto bespuugd werd. Volgens Spaanse media werden er ook deuken in de wagen van Koeman geslagen.

De club reageerde nog dezelfde avond via Twitter op het wangedrag van de aanhangers.

"FC Barcelona veroordeelt publiekelijk de gewelddadige en minachtende acties die onze coach heeft meegemaakt bij het verlaten van Camp Nou. De club zal beveiligings- en disciplinaire maatregelen nemen, zodat zulke gebeurtenissen zich niet opnieuw voordoen."

Koeman ligt al langer onder vuur bij FC Barcelona en is niet zeker van zijn toekomst. Door de nederlaag tegen Real is de financieel geplaagde grootmacht afgezakt naar de achtste plaats in La Liga.