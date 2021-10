Tottenham Hotspur-aanvaller Steven Bergwijn lijkt na een maand blessureleed precies op tijd weer fit voor het Conference League-duel met Vitesse van komende donderdag. De Nederlander maakt mogelijk zondag al zijn rentree in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United.

"Steven is gisteren weer bij ons aangesloten", zei Tottenham-manager Nuno vrijdag op een persconferentie. "Hij traint weer volledig mee met de groep en heeft geen pijn."

"Nu gaat het erom dat hij weer wedstrijdfit wordt. We weten nog niet of hij zal spelen tegen Newcastle, want we moeten eerst iedereen bij elkaar krijgen. Dan zullen we beslissen wie in de selectie zit."

De 24-jarige Bergwijn raakte ruim een maand geleden geblesseerd aan zijn enkel in het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Turkije (6-1-zege). Hij miste de laatste vijf wedstrijden van de 'Spurs' en zat vorige week niet in de selectie van Oranje voor de duels met Letland en Gibraltar.

Nuno kampt ondanks de terugkeer van Bergwijn nog wel met personele problemen. Volgens Britse media hebben twee spelers positief getest op het coronavirus, waardoor ze de duels met Newcastle United en Vitesse moeten missen. Het is niet duidelijk om welke twee spelers het gaat.

Tottenham komt donderdag in de derde speelronde van de groepsfase van de Conference League op bezoek bij Vitesse. De Engelse club gaat op basis van doelsaldo met vier punten aan kop in groep G van de Conference League. Vitesse staat dankzij een overwinning op Mura op drie punten.

