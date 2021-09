Magnus Cort kan nog niet bevatten dat hij vrijdag voor de derde keer deze Vuelta a España een etappe heeft gewonnen. De Deen was na een bloedstollende strijd met het achtervolgende peloton de sterkste van een kopgroep van zeven.

"Het is ongelooflijk dat ik hier drie ritten win", zei Cort kort na de finish. "Het is alsof ik droom. Als dat zo is, dan hoop ik dat ik nog lang niet niet wakker word."

De hattrick van Cort is extra bijzonder omdat hij geen pure sprinter is en ook niet tot de favorieten voor de eindzege behoort. In de zesde rit bleef hij als vluchter de favorieten bergop nipt voor en in de twaalfde etappe was hij de snelste van een uitgedund peloton.

Lange tijd leek het erop dat de 28-jarige Deen vrijdag niet opnieuw zou toeslaan. Het peloton had de kopgroep, met daarin de renner van EF Education-NIPPO, voor het grijpen, maar kwam uiteindelijk net tekort.

"Ik begon pas 5 kilometer voor de finish te beseffen dat het vandaag weer mogelijk was", vertelde Cort. "De samenwerking in de kopgroep was goed en daardoor bleven we vooruit."

Magnus Cort komt juichend over de finish. Magnus Cort komt juichend over de finish. Foto: Getty Images

'Lawson heeft veel werk verricht'

Cort klopte na 191 kilometer de Portugees Rui Oliveira (tweede) en de Amerikaan Quinn Simmons (derde). Zijn ploeggenoot Lawson Craddock behoorde ook tot de kopgroep en trok de sprint voor hem aan. "Zonder Lawson had ik hier vandaag absoluut niet gewonnen. Hij heeft vandaag zo veel werk voor mij verricht."

De kans is klein, maar Cort zou deze Vuelta nog een vierde ritzege kunnen pakken. Hij evenaart dan de prestatie van titelverdediger Primoz Roglic, die vorig jaar vier etappes won. De Sloveen van Jumbo-Visma gaat ook nu aan de leiding in het algemeen klassement.

De Vuelta gaat zaterdag verder met een bergetappe over 202 kilometer naar Castro de Herville. In de afsluitende tijdrit van zondag is Cort normaal gesproken kansloos voor dagsucces.