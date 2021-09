In deze vooruitblik praten Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in een klein uurtje over de Grand Prix van Nederland. We hebben het over de kansen van Max Verstappen, het mogelijke uitfluiten van Lewis Hamilton, de kwestie rondom de natuurvergunning en de (te) korte DRS-zone in de Arie Luyendijkbocht.

Heb je vragen voor het team van De Boordradio? Dan kun je ons altijd mailen via podcast@nu.nl of volgen op Twitter. Laat op Apple Podcasts ook een reactie achter over de aflevering en abonneer je op ons zodat je niets hoeft te missen.