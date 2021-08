Na twee vlakke ritten plooit het parcours tijdens de zesde etappe van de Vuelta weer wat omhoog. Na een dalende aanloop komen we op 1.9 kilometer van de finish bij de belangrijkste hindernis van de dag aan. De heuvel naar het kasteel van Cullera kent een gemiddeld stijgingspercentage van 9,4 procent en is voer voor de puncheurs in het peloton. De etappe gaat rond 13.45 uur van start en is hier te volgen.