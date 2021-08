Lewis Hamilton nam de leiding in wereldkampioenschap over, Esteban Ocon won en Max Verstappen reed met een 'halve' auto. Er valt genoeg te bespreken in deze aflevering van De Boordradio door Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Daan Smink over de sensationele Hongaarse GP.

