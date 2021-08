Jeffrey Herlings is zondag bij de Grand Prix van België in de MXGP op de tweede plaats geëindigd. De KTM-coureur maakte in Lommel zijn rentree na een breukje in zijn schouder.

Herlings won in de zesde Grand Prix van het seizoen direct de eerste manche. In de tweede manche kwam hij vervolgens als vijfde over de finish.

De wereldkampioen van 2018 liep de blessure twee weken geleden op in de Grand Prix van Nederland. Ondanks het snelle herstel moest hij vorige week de race in Tsjechië aan zich voorbij laten gaan.

De Grand Prix van België werd gewonnen door Romain Febvre. De Fransman won de tweede manche nadat hij in de eerste op de tweede plek was geëindigd. Pauls Jonass belandde in de eindklassement van de Grand Prix op de derde plaats.

In de WK-stand bleef titelhouder Tim Gajser aan de leiding. De Sloveen kwam in België na twee manches niet verder dan de zesde plek. Herlings staat met een achterstand van 42 punten op de vijfde plaats.

Glenn Coldenhoff finishte in Lommel als negende en dertiende. Hij staat in de WK-stand op de zevende plek. Calvin Vlaanderen neemt in het klassement de twaalfde plaats in en Brian Bogers bezet de veertiende positie.