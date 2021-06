Ronald Koeman is ook komend seizoen trainer van FC Barcelona. De Catalaanse club heeft donderdag bevestigd dat het lopende contract van de Nederlander wordt gerespecteerd.

"Na een periode van bezinning hebben vicevoorzitter Rafael Yuste en ik afgesproken dat we verder gaan met Koeman", liet voorzitter Joan Laporta weten. "We zijn blij dat de gesprekken vrucht hebben afgeworpen en dat we eensluidend tot dit oordeel zijn gekomen."

De positie van Koeman hing al na zijn eerste seizoen aan een zijden draadje. Laporta vond de prestaties ondermaats en was volgens Catalaanse media druk bezig met een zoektocht naar een nieuwe trainer. Alleen als hij geen geschikte kandidaat zou kunnen vinden, mocht Koeman blijven.

De laatste dagen begon het er beter uit te zien voor Koeman toen Laporta aangaf dat de gesprekken met de voormalig bondscoach van Oranje goed verliepen en dat de kans op een langer verblijf groter was dan op een vertrek.

Koeman eindigde afgelopen seizoen met FC Barcelona slechts derde in La Liga, achter Atlético Madrid en Real Madrid. Daarnaast kwam de ploeg niet verder dan de achtste finales van de Champions League. Het winnen van de Spaanse beker werd bij Barcelona vooral als een troostprijs gezien.

'Weet zeker dat er een fantastisch seizoen komt'

Na de afgelopen dagen uitgebreid met Koeman gesproken te hebben, is Laporta ervan overtuigd dat na de zomer de weg naar boven ingeslagen gaat worden. "We zijn ervan overtuigd dat ons een fantastisch seizoen te wachten staat", is hij stellig.

De in maart herkozen voorzitter zegt ook te willen investeren in een betere band met coach. "De gesprekken waren goed om elkaar beter te leren kennen. Ik wil deze trainer net zo goed kennen zoals ik dat in het verleden bij Frank Rijkaard en Josep Guardiola deed."

De vertrouwensband liep vorige week juist een flinke deuk op toen Laporta tijdens een persbijeenkomst meldde dat Koeman met spoed in het ziekenhuis was opgenomen vanwege angstaanvallen. Dat werd door Koeman en diens zaakwaarnemer Rob Jansen stellig ontkend.

Het bericht over het aanblijven van Koeman komt enkele uren nadat de komst van Jordi Cruijff werd aangekondigd. De zoon van wijlen Johan Cruijff gaat bij de Catalanen een "strategische rol" in het technisch beleid vervullen.