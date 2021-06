Het Nederlands elftal begint woensdagavond in Faro met Jurriën Timber, Wout Weghorst en Tim Krul in de basis aan de oefenwedstrijd tegen Schotland. Voor de negentienjarige Timber is het zijn debuut.

Bondscoach Frank de Boer maakte dinsdag al bekend dat Oranje in een 5-3-2-formatie start. Timber staat met Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij centraal achterin, terwijl de herstelde Daley Blind op de bank zit. Denzel Dumfries en Owen Wijndal zijn de backs.

Op doel kiest De Boer voor Krul. Dinsdag zei hij dat de Norwich City-keeper en Maarten Stekelenburg waarschijnlijk allebei een wedstrijd keepen richting het EK. De twee strijden om de eerste positie nu Jasper Cillessen vanwege corona is afgevallen voor het EK.

De Boer vertelde al eerder dat Marten de Roon ging starten tegen de Schotten. Captain Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong completeren de middenlinie. Weghorst, die zijn eerste interland sinds november 2019 speelt, en Memphis Depay vormen de voorhoede.

Zeven Schotten ontbreken

Bij Schotland, dat zich eveneens voor het EK geplaatst heeft, ontbreken maar liefst zeven spelers. Dat komt doordat middenvelder John Fleck dinsdag positief op het coronavirus is getest. Che Adams, John McGinn, David Marshall, Stephen O'Donnell, Nathan Patterson en Grant Hanley zijn er daardoor ook niet bij.

De zes testten weliswaar negatief, maar met het oog op het EK wil bondscoach Steve Clarke geen enkel risico nemen.

Nederland tegen Schotland begint woensdag om 20.45 uur in Estádio Algarve. Het is de eerste van twee oefenwedstrijden van Oranje richting het EK, dat op 11 juni begint. Zondag speelt de ploeg van De Boer in de Grolsch Veste tegen Georgië.

Opstelling Oranje: Krul; Dumfries, Timber, De Vrij, De Ligt, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Memphis, Weghorst.

Opstelling Schotland: Gordon; Tierney, Hendry, Cooper, Robertson; Armstrong, McGregor, Turnbull; Forrest, Dykes, Christie.