De Graafschap is er vrijdag niet in geslaagd promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie kwam bij Jong Ajax niet verder dan 1-1 en moet nu in de laatste speelronde alsnog toeslaan. Nummer drie Go Ahead Eagles, dat met 2-1 van NEC won, heeft twee punten minder dan de club uit Doetinchem. Almere City en NAC Breda kunnen ook nog promoveren in de laatste speelronde.

SC Cambuur is als kampioen al zeker van promotie. Als De Graafschap woensdag thuis van Helmond Sport wint, speelt het volgend seizoen ook in de Eredivisie. Go Ahead, dat een veel beter doelsaldo heeft (+36 om +20), speelt woensdag uit tegen Excelsior. Zowel voor Excelsior als Helmond Sport staat er niets meer op het spel in de laatste speelronde.

De supporters van De Graafschap zongen de spelers van hun club toe toen de bus vrijdag vanuit Doetinchem vertrok, maar bij terugkeer zal er geen feest zijn. Al snel werd duidelijk dat het voor de ploeg van trainer Mike Snoei geen makkelijke avond zou worden bij Jong Ajax, dat startte met aansprekende namen als Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp. Het was Kenneth Taylor die op aangeven van de zestienjarige Amourricho van Axel Dongen na 23 minuten de 1-0 maakte op De Toekomst.

De Graafschap-verdediger Toine van Huizen kopte in de 64e minuut de 1-1 binnen. De uitploeg ging daarna vol voor de winst en promotie. In de acht minuten extra tijd haalde Jong Ajax-speler Terrence Douglas een inzet van Ted van de Pavert van de lijn en miste Jasper Van Heertum een grote kans, waardoor het 1-1 bleef.

Top 5 Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur 37-89 (+72)

2. De Graafschap 37-76 (+20)

3. Go Ahead Eagles 37-74 (+36)

4. Almere City 37-74 (+27)

5. NAC Breda 37-73 (+35)

Go Ahead zet druk op De Graafschap

Go Ahead zet door de 2-1-overwinning thuis tegen NEC vol druk op De Graafschap. Door een goal van Luuk Brouwers en een benutte strafschop van Sam Hendriks leidde de ploeg van coach Kees van Wonderen al snel met 2-0 in De Adelaarshorst. Jordy Bruijn maakte vanaf 11 meter nog voor rust 2-1 en daarbij bleef het.

Nummer vier Almere City en nummer vijf NAC wonnen ook en mogen daardoor ook nog dromen van promotie. Almere was met 1-3 te sterk voor Jong FC Utrecht en NAC Breda versloeg MVV Maastricht met 2-0.

Thomas Verheydt miste namens Almere al vroeg een strafschop, maar door goals van Daniël Breedijk (penalty), John Yeboah en Ilias Alhaft kwam het toch nog goed voor de uitploeg. Namens Jong FC Utrecht was Odysseus Velanas trefzeker. Bij NAC benutte Mounir El Allouchi een strafschop en hij was in het Rat Verlegh Stadion ook verantwoordelijk voor de 2-0 tegen MVV.

Almere heeft nu evenals Go Ahead 74 punten, maar het doelsaldo van de club uit Deventer is veel beter. NAC heeft een punt minder. De club uit Breda gaat woensdag op bezoek bij Cambuur en Almere speelt thuis tegen Jong PSV.

Laatste speelronde KKD (woensdag 12 mei 20.00 uur) MVV-FC Den Bosch

NEC-FC Dordrecht

FC Volendam-Jong AZ

SC Cambuur-NAC Breda

FC Eindhoven-Jong FC Utrecht

Excelsior-Go Ahead Eagles

De Graafschap-Helmond Sport

Telstar-Jong Ajax

TOP Oss-Roda JC

Almere City FC-Jong PSV

Mühren maakt 36e doelpunt van seizoen

Cambuur kan het seizoen als kampioen rustig uitspelen. De ploeg van trainer Henk de Jong won met 0-1 bij FC Dordrecht door een rake penalty voor rust van Robert Mühren. Het was de 36e goal dit seizoen van de Keuken Kampioen Divisie-topscorer.

Roda JC was thuis met 2-1 te sterk voor FC Eindhoven. Jort van der Sande zette de bezoekers voor rust op een 0-1-voorsprong, maar door treffers van ervaren krachten Erik Falkenburg en Kees Luijckx stelden de Limburgers in de tweede helft orde op zaken.

Nummer negentien FC Den Bosch raakt aan het eind van het seizoen ineens op stoom. De ploeg van trainer Jack de Gier zegevierde mede door twee doelpunten van Sebastiaan van Bakel thuis met 4-1 tegen Telstar. Helmond Sport-TOP Oss eindigde in 1-1, FC Volendam won door een goal van Martijn Kaars met 0-1 bij Jong PSV en Jong AZ klopte Excelsior dankzij twee treffers van Jelle Duin met 2-1.

