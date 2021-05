Opnieuw ging het over de tracklimits en weer was Max Verstappen erbij betrokken. NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke worden gek van de discussie over de vage regels rondom de limieten van de baan. Maar wat is de oplossing? In deze aflevering van De Boordradio blikken wij terug op de Grand Prix op het circuit van Portimão.