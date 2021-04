Wie zijn al die steenrijke eigenaren van de Super League-clubs? Uit hun cv's blijkt al dat het maar om één ding gaat: nóg meer geld.

De clubs die de Super League willen oprichten, krijgen de afgelopen dagen vanuit vele hoeken het verwijt dat deze breuk met het normale Europese topvoetbal vooral om geld gaat.

Geld verdienen is inderdaad de belangrijkste bezigheid van de rij miljardairs die deze clubs in handen hebben. Een overzicht:

Arsenal Eigenaar: Stan Kroenke (VS)

Geschat vermogen: 6,8 miljard euro

Kroenke heeft een enorm vastgoed- en sportimperium

Arsenal is sinds 2018 volledig eigendom van Kroenke Sports & Entertainment, dat ook de Denver Nuggets (NBA), Los Angeles Rams (NFL) en Colorado Avalanche in de portefeuille heeft.

Stan Kroenke (73) is rijk geworden dankzij zijn vastgoed- en sportimperium. Hij bezit in de VS en Canada bijna drie miljoen vierkante meter aan vastgoed en een half miljoen hectare aan grond. En dus ook de Premier League-club uit Noord-Londen.

Bovendien is de Arsenal-eigenaar getrouwd met Ann Walton Kroenke (72). Zij is de dochter van medeoprichter van Walmart Bud Walton en daarmee lid van de rijkste familie ter wereld (geschat gezamenlijk vermogen: meer dan 200 miljard euro).

AC Milan Eigenaar: Paul Singer (VS)

Geschat vermogen: 3,6 miljard euro

Singer verdiende geld aan Peru, Congo en Argentinië

AC Milan kwam in 2018 in handen van de Elliott Management Corporation, een beleggingsfonds uit New York dat werd opgericht door Paul Singer.

De 76-jarige Singer is onder meer rijk geworden met het opkopen van schulden van bedrijven en landen in de problemen, om daar later winst op te maken. Dat lukte hem onder meer bij landen als Peru, Congo en Argentinië.

Milan kwam in handen van Singer omdat de vorige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet aan de aflossing van een door Singer verstrekte lening van 330 miljoen euro kon voldoen. Met het geld van die lening had Yonghong de club uit Lombardije gekocht van Silvio Berlusconi. De Amerikaan heeft sindsdien flink in Milan geïnvesteerd, vermoedelijk om de club straks - volgens zijn gebruikelijke werkwijze - met veel winst van de hand te doen.

Atlético Madrid Eigenaren: Miguel Ángel Gil Marín (51 procent), Idan Ofer (30 procent), Enrique Cerezo (19 procent)

Geschat vermogen: Gil Marín 250 miljoen euro, Ofer 4,5 miljard euro, Cerezo 230 miljoen euro

Een scheepsmagnaat, een stierenfokker en een filmproducent

Ofer (65) is verreweg de rijkste van de drie eigenaren van Atlético. De Israëliër is de zoon van een scheepsmagnaat en bouwde zijn imperium zelf uit in de jaren tachtig. Hij is bestuursvoorzitter van de Israel Corporation, dat naast in de scheepvaart onder meer ook in de olie, energie en chemie zit.



Gil Marín (58) is de zoon van de omstreden oud-Atlético voorzitter Jesús Gil y Gil en is zelf rijk geworden met het fokken van stieren en paarden. Cerezo (73) is de huidige president van Atlético. Hij vergaarde zijn vermogen als filmproducent.

Chelsea Eigenaar: Roman Abramovich (Israël)

Geschat vermogen: 14,4 miljard euro

Steenrijke geboren Rus zette de toon

Abramovich (54) was een van de eerste steenrijken die een voetbalclub overnam en deze tot grootmacht formeerde. Voor de overname in 2003 had Chelsea één landstitel gewonnen, sindsdien dankzij de enorme investeringen van Abramovich al vijf.

De geboren Rus vergaarde zijn rijkdom vooral door de (omstreden) privatisering van het oliebedrijf Sibneft. Abramovich is inmiddels ook Israëlisch staatsburger. Zijn 162,5 meter lange jacht Eclipse was bij aanschaf in 2010 het grootste jacht ter wereld.

Manchester United Eigenaars: Familie Glazer (VS)

Geschat vermogen: 3,9 miljard euro

Van horlogemaker naar investeerder

Van alle clubeigenaren in het Engelse topvoetbal is de familie van de in 2014 overleden Malcolm Glazer het minst populair. Het over zijn zes kinderen verdeelde bezit van de grootste club in de Premier League leidt al sinds 2005 tot protestacties en grote onvrede. Dat kwam onder meer omdat de altijd braaf zwarte cijfers schrijvende club opeens werd opgezadeld met grote schulden.



Glazer werd zelf rijk door horloges te repareren en dat geld te investeren in vastgoed. Later werd het investeren zelf de grootste inkomstenbron van zijn in Florida woonachtige familie. Met geld meer geld verdienen is het hoofddoel van de Glazers. Naast United heeft de familie ook Super Bowl-houder Tampa Bay Buccaneers van sterspeler Tom Brady in handen.

Joël (midden) en Avram Glazer gaan op de foto met Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer. Joël (midden) en Avram Glazer gaan op de foto met Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer. Foto: Getty Images

Manchester City Eigenaar: Mansour Bin Zayed Al Nahyan

Geschat vermogen: 18 miljard euro

Lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi

Formeel valt Manchester City onder de City Football Group, dat alle of een deel van de aandelen in handen heeft van tien voetbalclubs. Daaronder zijn naast City ook het Belgische Lommel, Girona uit Spanje en Troyes uit de Franse Ligue 2.



De uiteindelijke hoofdaandeelhouder is de vijftigjarige sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyan, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Sjeik Mansour heeft via een wirwar van investeringsmaatschappijen aandelen in een groot aantal bedrijven, uiteraard met het doel om zijn al aanzienlijke fortuin verder te laten groeien. De sjeik bezit ook het 147 meter lange en 400 miljoen euro kostende jacht Topaz.

Juventus Eigenaar: Familie Agnelli (Italië)

Geschat vermogen: 11,2 miljard euro

Al bijna honderd jaar in handen van FIAT-familie

'De Oude Dame' is al sinds 1923 in handen van de familie Agnelli, die vooral bekendstaat als de familie achter autofabrikant FIAT. Formeel valt Juventus onder het moederbedrijf Exor van de Agnelli's, waar bijvoorbeeld ook Ferrari onderdeel van is. De brievenbus van Exor is belastingtechnisch gezien gunstig gevestigd in Nederland.



Het draait bij Juventus momenteel vooral om Andrea Agnelli. De 45-jarige Italiaan is namens de familie op dit moment het gezicht van de club.

Maar hij doet meer: Agnelli zit ook in het bestuur van Stellantis, het moederbedrijf achter onder meer Alfa Romeo, FIAT, Peugeot en Citroën. En uiteraard zit hij ook in het bestuur van het overkoepelende Exor. Agnelli's neef John Elkann (zelf goed voor 2 miljard euro) is de bestuursvoorzitter van Exor en geldt daarmee als het zakelijk hoofd van de familie.

Liverpool Eigenaar: John W. Henry (VS)

Geschat vermogen: 2,3 miljard euro

Henry handelde in maïs en sojabonen

Liverpool is sinds 2010 in bezit van de Fenway Sports Group, dat weer grotendeels in handen is van miljardair John W. Henry (71). Rijk geworden door de handel in maïs en sojabonen bouwde de Amerikaan aan een lucratief sportimperium. In de VS is Henry vooral bekend als eigenaar van honkbalclub Boston Red Sox en NASCAR-team Roush Fenway Racing.



Maar de Fenway Sports Group is niet alleen van Henry. Er is een indrukwekkende lijst van investeerders die mee willen verdienen aan het sportimperium. De opvallendste naam op die lijst is zonder meer NBA-ster LeBron James.





John W. Henry en zijn vrouw Linda met de in 2019 door Liverpool gewonnen Champions League-trofee. John W. Henry en zijn vrouw Linda met de in 2019 door Liverpool gewonnen Champions League-trofee. Foto: Getty Images

Internazionale Eigenaar: Zhang Jindong (China)

Geschat vermogen: 6 miljard euro

Zhang verkocht eerst airco's, nu bijna alles

De koploper van de Serie A is in Chinese handen. Hoofdaandeelhouder is de Suning Holdings Group (68 procent). LionRock Capital, een investeringsmaatschappij uit Hongkong, bezit 31 procent van de aandelen.



De Suning Holdings Group is opgericht door de Chinese miljardair Zhang Jindong (58). Die werd vooral rijk door de verkoop van airconditioners en is nu de grote man achter een van de grootste retailbedrijven van China. Zhangs vermogen is uiteraard deels geïnvesteerd in andere bedrijven, waaronder Internazionale.

Zoon Zhang Kangyang (beter bekend als Steven Zang) is de voorzitter van de Milanese topclub.

Tottenham Hotspur Eigenaar: Joe Lewis (Eng)

Geschat vermogen: 4 miljard euro

Van valutaspeculant naar mega-investeerder

De 84-jarige Londenaar Joe Lewis verdiende een fortuin als valutaspeculant, vooral toen hij er in 1992 samen met George Soros voor zorgde dat de Britse pond uit het Europees Monetair Stelsel werd gehaald.



Inmiddels woont Lewis om fiscale redenen op de Bahama's en is hij hoofdinvesteerder van de Tavistock Group. Hij heeft belangen in onder meer vastgoedontwikkeling, talloze restaurantketens en de olie- en gasindustrie. Lewis is ook de ontwikkelaar van Lake Nona bij Orlando in Florida, een enorme aangelegde woonwijk met een groot golfresort. Het Nederlands elftal verbleef hier tijdens het WK van 1994.



Via een andere investeringsmaatschappij, de ENIC Group, is Lewis hoofdaandeelhouder van Tottenham Hotspur. De andere aandeelhouder is de huidige voorzitter van de club, Daniel Levy.

FC Barcelona en Real Madrid Eigenaren: De eigen supporters, volgens het 'socios'-systeem

Enorme waarde, maar ook enorme schulden

De twee Spaanse topclubs wijken af van de andere tien clubs, omdat ze volledig in handen zijn van hun eigen leden, de zogenaamde socios. Deze betalen een jaarlijks bedrag om lid te zijn, maar krijgen daar inspraak voor terug. Zo worden de presidenten van Real Madrid en FC Barcelona gekozen door de leden van hun clubs.



Beide clubs zijn miljarden waard, maar hebben ook grote schulden, die uiteraard ook moeten worden afbetaald. Vooral Barcelona zit daardoor momenteel in financieel zwaar weer. Hoewel er formeel geen winstoogmerk is, hebben beide grootmachten miljoenen nodig om goede elftallen op de been te brengen.

De geschatte vermogens zijn gebaseerd op de Forbes World's Billionaires Index.