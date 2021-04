Lewis Hamilton ging van de baan en tóch lukte het hem om nog tweede te worden achter Max Verstappen. Voor F1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke is het duidelijk: de bijnaam 'Lucky Lewis' was nog nooit zo toepasselijk geweest. In deze aflevering van De Boordradio blikken wij terug op de Grand Prix op het circuit van Imola.