Twaalf Europese topclubs uit drie landen kondigden maandag de komst van de Super League aan, tot grote woede van de (inter)nationale voetbalbonden. De voetbalgrootmachten willen op die manier structureel meer geld verdienen.

